Sinop'ta sokak kavgası sonucu bir kişi hayatını kaybetti

SİNOP'un Boyabat ilçesinde önceki gün tartıştığı kişiler tarafından dövülen Ömürcan Erkeçli (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boyabat ilçesinde önceki gün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ömürcan Erkeçli, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve evli ve 2 çocuk babası Ömürcan Erkeçli bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.