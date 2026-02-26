Sinop'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Sinop-Boyabat kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun lastiklerinden duman çıkması sonucu yangın çıktı. Sürücünün durumu fark etmesiyle aracını park edip itfaiyeye haber vermesi üzerine yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonun lastiklerinde hasar meydana geldi.
Sinop- Boyabat kara yolunda ilerleyen 55 AIU 085 plakalı kamyonun lastiklerinden duman çıktığını fark eden sürücü İ.Ş, aracını yol kenarına park etti.
İ.Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında aracın lastiklerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Balta