Sinop sahilinde görülen kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı

Sinop sahilinde görülen kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Sinop'ta Yeni Mahalle sahilinde görülen kirlilik nedeniyle İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler sahilden numune alarak Ankara'ya gönderdi. Sinop Belediyesi de sahilde temizlik çalışması yaptı.

Sinop'ta, kentin sahil kesiminde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı.

Yeni Mahalle sahilinde kirlilik görülmesi üzerine bölge sakinleri, durumu İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen ekipler, sahilde görülen maddelerden numune aldı.

Alınan numuneler daha sonra incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Sinop Belediyesi ekipleri ise sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

