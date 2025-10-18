Sinop'ta Otobüs Kazasında 13 Yaralı

SİNOP'ta servis otobüsüyle yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sinop- Samsun kara yolu Kabalı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen servis otobüsü, aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.