Sinop'ta yarın taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle, Türkeli ve Ayancık ilçeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verme kararı alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
500

