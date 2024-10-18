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Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Gök gürültülü sağanak sonrası Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizliği için yol güzergahlarında çalışmalara başladı.

Sinop'ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri bazı yol güzergahlarında kar temizliği gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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