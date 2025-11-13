Haberler

Sinop'ta Lakerda Festivali, Geleceğin Şeflerini Ağırladı

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, düzenlenen Lakerda Festivali'nde en iyi lakerdayı yapmak için yarıştı. Festival, farklı sunum teknikleri ile hazırlanan lakerda tabaklarının jüri tarafından değerlendirildiği bir yarışma ile başladı.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Lakerda Festivali'nde en iyi lakerdayı yapmak için çaba gösterdi.

Karadeniz'de avlanan torik ve iri palamutlardan yapılan coğrafi işaret belgeli lakerdanın tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Sinop Kültür ve Turizm Derneğince bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen festival, Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri arasında yapılan "Yeni Nesil Lakerda Sunumu" yarışmasıyla başladı.

Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde "Buzda değil tuzda balık" sloganıyla düzenlenen yarışmada geleceğin şef adayları, farklı sunum teknikleriyle hazırladıkları lakerda tabaklarıyla dereceye girebilmek için çaba harcadı.

Özenle hazırlanan lakerdaların bulunduğu tabaklar, jüri üyelerince değerlendirilerek puanlandı.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Kaya tarafından hazırlanan lakerda tabağı, birincilik ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonunda yarışmacılara katılım belgesi verildi, birinci olan Aleyna Kaya çeyrek altınla ödüllendirildi.

Üç gün sürecek festivalde söyleşi, panel, belgesel gösterimi ve konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
