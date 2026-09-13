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Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmemesi uyarısı yapıldı

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Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde yarın dalga yüksekliğinin 2 metre, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz mili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan 14 Eylül Pazartesi günü denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA
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