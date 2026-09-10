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Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmemesi uyarısı yapıldı

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Sinop’ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 2 metre, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz mili olması bekleniyor.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan bugün denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA
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