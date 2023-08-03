Sinop'ta Kayıp Adam Aranıyor

MUSTAFA USTA

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Haydar Demirbaş, her yerde aranıyor. Kayıp adamın kızı Hülya Demirbaş, babasını gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Haydar Demirbaş'dan, 28 Temmuz Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Aailesi, kendisinden 7 gündür haber alınamayan Demirbaş'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamın kızı Hülya Demirbaş, babasını gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi. Ailesi, en son Gerze Şahintepesi mevkisinde görüldüğü iddia edilen Gündoğdu'nun hayatından endişe ediyor.