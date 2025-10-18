Haberler

Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs Yolcu Otobüsü ile Çarpıştı: 12 Yaralı

Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs Yolcu Otobüsü ile Çarpıştı: 12 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan bir otobüs yol kenarında arızalanan yolcu otobüsüne çarparak kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü ve içindekiler dahil toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

8 ünlü isim arasında o da var! Birce Akalay harekete geçiyor
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

Taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.