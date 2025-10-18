Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs Yolcu Otobüsü ile Çarpıştı: 12 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan bir otobüs yol kenarında arızalanan yolcu otobüsüne çarparak kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü ve içindekiler dahil toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel