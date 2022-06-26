Sinop'ta hortum kamerada SİNOP'un Türkeli ilçesinde, Karadeniz kıyısında hortum oluştu. SİNOP'un Türkeli ilçesinde, Karadeniz kıyısında hortum oluştu. 5 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel Karadeniz Türkeli Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta hortum kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.