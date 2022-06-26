Sinop'ta hortum kamerada
SİNOP'un Türkeli ilçesinde, Karadeniz kıyısında hortum oluştu.
SİNOP'un Türkeli ilçesinde, Karadeniz kıyısında hortum oluştu. 5 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel