Sinop'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolu, yapılan temizlik ve yol açma çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Bölgede etkili olan yağmurun ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolunda 9 Şubat'ta heyelan meydana geldi.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yürütülen temizlik ve yol açma çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel