Sinop'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehirdeki güvenlik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Haziran ayında meydana gelen olayların yüzde 94'ünün aydınlatıldığını ve suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un huzur ve güvenliği için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Haziran ayında kent genelinde 781 olay meydana geldiğini aktaran Özarslan, güvenlik birimlerinin gayretli ve özverili çalışmalarıyla bu olayların yüzde 94'ünün aydınlatıldığını vurguladı.

Özarslan, en önemli önceliklerinin suçu oluşmadan önlemek olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda büyük gayret gösteriyoruz. Asayiş ve güvenlikte sağlam adımlar atmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına göre güvenlik stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Haziran ayında yaptığımız şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimler sonucunda 20 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdik. Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca aranan 70 kişiyi yakalayarak adalete teslim ettik. Genel değerlendirme yaptığımızda, yılın ilk 6 ayında, geçen yılın ilk 6 ayına göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 azalma yaşanmıştır. Bu veriler Sinop'umuzun huzuru için yapmış olduğumuz çalışmalardan ne kadar etkili sonuç aldığımızı açıkça göstermektedir."

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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