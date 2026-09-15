Sinop'ta göletlere 2 bin sazan yavrusu salındı

Sinop'un Durağan ilçesinde göletlere popülasyonun desteklenmesi amacıyla 2 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca üretimi yapılan 2 bin sazan yavrusu, ilçedeki İkiz ve Karacören göletlerine bırakıldı.

Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, göletlere bırakılan yavru balıkların bölgedeki su ürünleri varlığının geliştirilmesine ve doğal yaşamın desteklenmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden Ayan, bölgedeki tüm göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise gerçekleştirilen çalışmanın ilçedeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu anlatarak, balıklandırma çalışmasına katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA