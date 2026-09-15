Haberler

Sinop'ta göletlere 2 bin sazan yavrusu salındı

Sinop'ta göletlere 2 bin sazan yavrusu salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde göletlere popülasyonun desteklenmesi amacıyla 2 bin sazan yavrusu salındı.

Sinop'un Durağan ilçesinde göletlere popülasyonun desteklenmesi amacıyla 2 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca üretimi yapılan 2 bin sazan yavrusu, ilçedeki İkiz ve Karacören göletlerine bırakıldı.

Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, göletlere bırakılan yavru balıkların bölgedeki su ürünleri varlığının geliştirilmesine ve doğal yaşamın desteklenmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden Ayan, bölgedeki tüm göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise gerçekleştirilen çalışmanın ilçedeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu anlatarak, balıklandırma çalışmasına katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek

Yüksel Yıldırım'a güzel haber! Çuvalla para gelecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu vurdu! Yaşam savaşı veriyor

Karşısındakilerin çocuk olmasına aldırmadan ateş etti
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı