Sinop'ta Gezen Sinema Etkinliği
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Valiliği iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Valiliği iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.
Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.
Program kapsamında "Gezen Ozanlar" müzik grubu sahne aldı.
Konserin ardından meydanda kurulan dev ekranda "Neşeli Günler" filmi gösterildi.
Vatandaşlar, meydanda oluşturulan alanda açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.
Kaynak: AA