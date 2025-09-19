Sinop'ta Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi

Sinop'un Gerze, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

Tören, Kaymakam Büyüker'in gazilerin günlerini kutlamasıyla sona erdi.

Saraydüzü ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Fatih Rüştü Ünal ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Durağan ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Vekili Mustafa Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şahin, törenin ardından kaymakamlık makamında kabul ettiği gazilerin günlerini kutlayarak, bir süre sohbet etti.