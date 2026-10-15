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Sinop'ta fuhuş operasyonunda 3 şüpheli mağdur yaşı küçük olduğu için tutuklandı

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Sinop'ta fuhuş operasyonunda 3 şüpheli mağdur yaşı küçük olduğu için tutuklandı
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Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek suçlarından tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, bulundukları adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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