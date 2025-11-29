Haberler

Sinop'ta Emekli Astsubaya, "Mahir Çayan" Paylaşımları Nedeniyle Adli Para Cezası Çevrildi

Sinop'ta emekli bir astsubaya, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 ay 16 gün hapis cezası verildi. Ceza, 46 güne karşılık gelen 920 TL adli para cezasına çevrildi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, mahkeme heyetindeki bir hakim, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, karara şerh düştü. Emekli astsubayın avukatı Tacettin Çolak da paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurgulayarak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
