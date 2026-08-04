Sapanca'da motosiklet kazası: 20 yaşındaki hafız hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül'ün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 28 Temmuz'da Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleği yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mahmut Yüşa Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mahmut Yüşa Gül'ün hafız olduğu ve vatani görevini yapmak üzere kazadan 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Cenaze namazını imam babası kıldırdı

Gül'ün cenazesi, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını, imam olan babası kıldırdı. Gül, namazın ardından caminin bitişiğindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.M.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı