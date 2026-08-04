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Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı

Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı Haber Videosunu İzle
Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı
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Denizli'de düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurmak için kuyumcuya giden damat, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Takıların arasından altın kurdelesine iliştirilmiş 5 TL çıkarken, şaşkın damat bunu yapan kişiyi bulmak için kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Denizli'de dünyaevine giren bir damat, düğün merasiminin ardından takıların bir bölümünü nakde çevirmek amacıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Ancak kuyumcunun takıları ayırdığı esnada şoke edici bir olay gün yüzüne çıktı.

Davetlilerden birinin düğün kalabalığından ve telaşından faydalanarak, çeyrek veya gram altınlarda kullanılan kırmızı kurdeleye altın yerine 5 TL taktığı anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Kuyumcuda yaşanan bu ilginç olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan damat, söz konusu takıyı takan davetlinin kim olduğunu bulmak için harekete geçti.

Altın görünümü verilerek takılan 5 TL'nin sahibini merak eden damadın, düğün anına ait kamera görüntülerini saniye saniye izleyerek o kişiyi tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

milletin borcu var mecbur sanki arkadaş altın takmaya hayret yaa, herkes kendi düğün yapsın kendi oynasın izlemekten masrafından bıktık

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Haber Yorumlarıozkan arslan:

Şu konunun ulusal haber değeri var mı? Ülkede haber mi yok da bunu haber yapıyorsunuz.

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