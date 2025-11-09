Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Sinop-Samsun kara yolunda meydana gelen elektrikli motosiklet ile otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop- Samsun kara yolunda K.O. (63) idaresindeki 57 ACE 139 plakalı elektrikli motosiklet, Korucuk köyü mevkisinde İ.Ö. yönetimindeki 57 ABF 917 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü K.O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.K. (65) ve A.Ö. (67) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleriyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel