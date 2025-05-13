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Sinop'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Sinop'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı
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Sinop'ta, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen programda, ebe ve hemşirelik mesleği tanıtıldı. Vali Yardımcısı Taner Bolat, sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Sinop'ta, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında "Yaşama Can Suyu Verip Filizlendiren Eller İçin" konulu program düzenlendi.

Aile Sağlığı Çalışanları Derneği tarafından Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, ebe ve hemşirelik mesleğinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi ve konuşmalar yapıldı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Taner Bolat, burada yaptığı konuşmada, ebe ve hemşirelik mesleğinin insan yaşamı var olduğu sürece devam edeceğini söyledi.

Ebe ve hemşirelerin insanların sağlıklarına katkı sunan çok değerli insanlar olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Sağlığımızı en ufak bir şekilde kaybettiğimizde bir aşıya, bir doktora, bir hemşireye, bir ilaca ihtiyacımız oluyor. Aklımıza hemen hastaneler, sağlık çalışanlarımız geliyor. Bu hatırlanma sağlık meslekleri için güzel bir hatırlanmadır. Böyle organizasyonlarda değerli sağlık çalışanlarımızın emeklerinin ortaya konulmasını, çalışmalarının bir arada hatırlanmasını ve bir araya gelerek bu ruhun taşınmasını önemli buluyorum. Bizlere ve ülke insanına kattığınız değer ve emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Ak Kocadağ ise ebe ve hemşireliğin bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam şekli olduğunu dile getirdi.

Ebe ve hemşirelerin tehlike çanlarının çaldığı ve herkesin kaçtığı ortamlarda bile görevlerini layığıyla yerine getiren kişiler olduğunu aktaran Kocadağ, "İnsan kalmaya, insanı yaşatmaya yemin etmiş tüm meslektaşlarım adına bizleri duyan, anlamaya çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçın, "Hemşirelik ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
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