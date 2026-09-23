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Sinop'ta Boyabat ve Durağan'daki adliyelerde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

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Sinop'ta Boyabat ve Durağan'daki adliyelerde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde adliye personelinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Adliye binalarındaki tatbikatta senaryo gereği mahsur kalan ve yaralanan vatandaşlar tahliye edildi, çalışanlara acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde adliye personelinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, Boyabat ve Durağan belediyeleri iş birliğiyle adliye binalarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği binada mahsur kalan ve yaralanan vatandaşlar kurtarma ekiplerince tahliye edildi.

Tatbikat sonrası adliye çalışanlarına, deprem ve yangın anında doğru davranış biçimleri, alınması gereken tedbirler, tahliye süreçleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA
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