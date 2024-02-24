Sinop'ta Berat Kandili'nde Mevlid-i Şerif Okutuldu
Sinop'ta Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programında Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi. Programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Aladdin Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu.
Duaların edildiği programda Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.