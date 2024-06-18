Sinop'ta Bayram Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, bayram tatili dolasıyla kentin tarihi ve turistik mekanları konuklarını ağırladı.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı kentte, tatilcilerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi.

Akliman, Hamsilos ve Karakum gibi turistlik mekanları da ziyaret tatilciler, sahilleri doldurdu.

Bayram tatilini geçirmek için Ankara'dan Sinop'a gelen Sinan Kalaycı, AA muhabirine, tatil için ailece Sinop'a geldiklerini söyledi.

Manzaranın kendilerini çok etkilediğini ifade eden Kalaycı, "Sinop tarihi dokusu yoğun bir yer. Kaldığımız bina bile 150 yıllıktı. Hava da güzeldi, Sinop'un plajlarını gezme fırsatı bulduk. Hamsilos'un adını duymuştuk. Buranın fiyortlardan oluştuğunu ve bu fiyortların da dünyada saedece Norveç'te ve Karadeniz'de olduğunu öğrendik. Yani burayı sadece denizi, yeşilliği için değil bu özelliği nedeniyle de görmek istedik." diye konuştu.

Ailesiyle Adana'dan gelen İbrahim Çam ise Sinop'un doğal güzelliğine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Çam, tatil için Sinop'u tercih ettikleri için çok memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir yer. Zaten doğası harika, bayıldık ailecek. Biz ailecek çok beğendik, gezdik, oturduk, çay kahve içtik. Dostlarla sohbet ederek bu güzel manzara karşısında güzel zaman geçirdik."