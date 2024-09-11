Arıların saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde çalışırken yabani arıların saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetti.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde yaşayan Hasan Güney, evinin bahçesinde çalıştığı sırada yabani arıların saldırısına uğradı. Güney'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.