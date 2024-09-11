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Arıların saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

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Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde çalışırken yabani arıların saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde yaşayan Hasan Güney, evinin bahçesinde çalıştığı sırada yabani arıların saldırısına uğradı. Güney'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkeli Sağlık Güncel Yabani sinop

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Yorumlar (2)

HAKAN ALP:

Arı alerjisi vardır bendede var birkez direkten dönmüştüm. Allah rahmet eylesin

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VEFA:

Al-i İmran 170 O şehitler, Allah’ın kendilerine bağışladığı nimetlerle sonsuz bir mutluluk duyarlar. Arkalarından gelecek olup, henüz kendilerine katılmamış olan mücâhid kardeşleri adına da: “Onlara hiçbir korku yok, onlar asla üzülmeyecekler” müjdesiyle sevinirler.

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