Sinop'ta Aranan 3 Kişi Yakalandı
Sinop'ta işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, farklı suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.