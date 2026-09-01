Sinop'ta Adli Yıl Töreni: 'Adalet Toplumun Ortak Vicdanı'

Sinop'ta adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Altuntaş, adaletin yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu söyledi.

Altuntaş, hukuk devletinin ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini vurguladı.

Törene, yargı mensupları ile avukatlar katıldı.

Kaynak: AA