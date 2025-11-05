Sinop'ta 3 Bin 534 Sürücü Ehliyetini Yenilemedi

Sinop'ta 84 bin 231 sürücü yeni tip ehliyetini alırken, 3 bin 534 kişi ise yenileme işlemi yapmadı.

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Köse, AA muhabirine, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin sona erdiğini anımsattı.

Kurum olarak bu süreçte sürücülere basın yoluyla çağırılarda bulunduklarını anlatan Köse, yapılan çalışmalarla son gün olan 1 Kasım tarihi itibarıyla 84 bin 231 sürücünün yeni tip ehliyetini kurumlarından teslim aldığını aktardı.

Vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeden trafiğe çıkmamalarını ve randevularını en kısa sürede almalarını isteyen Köse, şöyle konuştu:

"31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz hale geldi. Bu vatandaşlarımızın dosyaları kurumumuzda muhafaza ediliyor. Sinop'ta ehliyetini değiştirmeyen 3 bin 534 vatandaştan bazıları yaşlı, engelli ve sağlık nedenleriyle yeni tip sürücü belgesini alamadı. Bu rakam içinde ayrıca mücbir sebeplerden dolayı sürücü belgesini yenilemeyen vatandaşlarımız da bulunuyor. Mücbir sebep derken, vatandaşın kendi iradesine göre değil, vatandaş kısıtlıdır yani cezaevindedir veya sürücü belgesine 6 ay, 1 yıl gibi el konulmuştur. Bu durumda olan vatandaşlarımız mücbir sebeplerden dolayı yeni ücretlerden muaf olacak ve eski ücret karşılığında yeni tip ehliyet sahibi olabilecek."