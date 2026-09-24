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Sinop OSB'de hayırsever iş insanının eşi adına yaptırdığı anaokulu açıldı

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Sinop OSB'de hayırsever iş insanının eşi adına yaptırdığı anaokulu açıldı
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Sinop OSB'de hayırsever iş insanının eşi adına yaptırdığı Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu düzenlenen törenle hizmete girdi. Sinop OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan, bölgede 250 öğrenci kapasiteli mesleki eğitim merkezi kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Sinop Organize Sanayi Bölgesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan "Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu" hizmete açıldı.

Vali Mustafa Özarslan, okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve sosyal donatı alanı eksikliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurumlar arası yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Organize Sanayi Bölgesinin doğal gaz ve yol gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra cami, kreş ve anaokulu gibi sosyal donatılarını da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü bölgedeki işletme ve istihdam kapasitesi giderek artıyor. Bu nedenle bölgedeki tüm eksiklerin tamamlanması önem arz ediyor. Hayırsever iş insanı Bedri Koza, eşi adına bir eğitim kurumu yaptırma düşüncesini bana ilettiğinde büyük memnuniyet duymuştum. Geldiğimiz noktada Bedri Koza ve değerli eşi Güneş Koza adına çok güzel bir anaokulu inşa edildi. Kendilerine çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."

Hayırsever iş insanı Bedri Koza ise okulun eşi Güneş Koza adına yaptırıldığını belirterek, yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim kurumlarının yalnızca yapılmasının değil, sürdürülebilir şekilde hizmet vermesinin de önemli olduğunu vurgulayan Koza, okulun ihtiyaçları konusunda imkanları ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan da eğitimin geleceğin inşasında önemli yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Söz konusu okul çocukların güvenli ve nitelikli ortamda eğitim almalarına imkan sağlayacak. Bölgede 250 öğrenci kapasiteli mesleki eğitim merkezi kurulması için de çalışma başlattık." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu.

Daha sonra kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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