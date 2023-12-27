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Sinop Gerze'de Çanakkale Savaşları Sergisi Açıldı

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Sinop'un Gerze ilçesinde bir düğün salonunda Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş malzemeleri sergilendi. Belediye tarafından açılan sergide, öğrencilere Çanakkale Savaşları ve ülke tarihi hakkında bilgi verildi. Sergide çocuklara, Çanakkale Savaşları'nın önemi anlatıldı. Belediye Başkanı Cevat Şensoy da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir düğün salonunda Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş malzemeleri sergilendi.

Belediye tarafından açılan sergide, öğrencilere Çanakkale Savaşları ve ülke tarihi hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere savaşlardan kalan savaş malzemelerinin de tanıtıldığı sergide çocuklara, Çanakkale Savaşları'nın önemi anlatıldı.

Belediye Başkanı Cevat Şensoy da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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