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Sinop Durağan'da Çeltik Üretim Planlaması Toplantısı

Sinop Durağan'da Çeltik Üretim Planlaması Toplantısı
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Sinop'un Durağan ilçesinde, kaymakamlık tarafından düzenlenen çeltik üretim planlaması toplantısında sulama kanalları, kuraklık önlemleri ve üretimin sürdürülebilirliği ele alındı. Kaymakam Celal Güngör, üreticilerin emeğini koruma ve sürdürülebilir tarım için iş birliği vurgusu yaptı.

Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Celal Güngör başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, köy muhtarları, çeltik üreticileri ve sulama kooperatifi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sulama kanallarının bakım ve tamiratı, olası kuraklığa karşı alınacak önlemler ve üretimin verimli şekilde sürdürülebilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Kaymakam Güngör, üreticilerin emeğini korumak ve ilçenin tarımsal sürdürülebilirliğini sağlamak adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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