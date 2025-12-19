Haberler

İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu


Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yaptığı ilkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında karar çıktı. Mahkeme, takdir indirimi uygulamadan sanığı 65 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında, birden fazla çocuğa yönelik 'cinsel istismar' ve 'müstehcenlik' suçlarından İnebolu Ağır Ceza Makemesi'nde dava açıldı. 12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını sundu.

8 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

Mütalaada sanığın 8 çocuk mağdura yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemleri gerçekleştirdiği, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği belirtildi. Mütalaada; mağdur çocukların istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği belirtilerek, cezalandırılması talep edildi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Duruşmada söz alan mağdur aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.Ç. ise savunmasında suçlamaları reddederek, çocuklara yönelik istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını, beyanların yanlış anlaşıldığını öne sürerek, "Beraatımı talep ederim, velilere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk mağdur yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik', suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

500



