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Singapur ve TikTok, 20 şirketten medya profesyonellerine mikro drama eğitimi başlattı

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Singapur ve TikTok, 20 şirketten medya profesyonellerine mikro drama eğitimi başlattı
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Singapur Bilgi-İletişim ve Medya Geliştirme Kurumu ile TikTok Singapur, medya profesyonellerine mikro drama eğitimi başlattı. İlk katılımcı grubunda 20 şirketten profesyoneller var; 6-9 aylık programda canlı çekim ve yapay zekayla animasyon gibi formatlar öğretilecek.

SİNGAPUR, 1 Ekim (Xinhua) -- Singapur Bilgi-İletişim ve Medya Geliştirme Kurumu ile TikTok Singapur, medya profesyonellerine kısa bölümlerden oluşan mikro drama yapımları konusunda eğitim vermek üzere bir program başlattı. Eğitim kapsamında canlı çekim ve yapay zekayla oluşturulan animasyonlar gibi farklı video formatlarına yer verilecek.

Perşembe günü yapılan ortak açıklamada, programın profesyonellere her biri 1-3 dakika süren 50-100 bölüm üretmek için gerekli beceri ve araçları kazandıracağı belirtildi.

İlk katılımcı grubunda 20 şirketten profesyoneller yer alırken, katılımcı sayısının gelecekte artırılabileceği kaydedildi.

Katılımcılar, 6-9 ay boyunca TikTok ve ortakları öncülüğünde yürütülecek mentörlük programlarına, atölye çalışmalarına ve ustalık sınıflarına katılacak. Eğitimde merak uyandıran sonlar tasarlama gibi hikaye anlatımı tekniklerinin yanı sıra yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojinin sorumlu kullanımına da yer verilecek.

Açıklamaya göre, Singapur'da 15 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 87'si her hafta TikTok, Instagram, YouTube ve Facebook gibi önde gelen sosyal video platformlarına giriş yapıyor. Kısa videoların izlenme ve etkileşimdeki payı ise giderek artış gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
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