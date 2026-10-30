Sinema salonlarında bu hafta 10 yeni film vizyona giriyor, Javier Bardem başrolde

Sinema salonlarında bu hafta 10 yeni film vizyona giriyor, Javier Bardem başroldeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkanları arasında Javier Bardem'in başrolünde olduğu dram "En Sevdiğim" ile Ushan Çakır, Hasibe Eren ve Baran Can Eraslan'ın yer aldığı "Bağlar, Kökler ve Tutkular" bulunuyor.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Javier Bardem'in başrolünde olduğu "En Sevdiğim" ile Ushan Çakır, Hasibe Eren, Baran Can Eraslan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı " Bağlar, Kökler ve Tutkular" yer alıyor.
İşte o filmler
En Sevdiğim
Film, oyunculuk kariyerinde dikiş tutturamayan kızıyla yeni projesinde buluşan usta bir yönetmenin, birlikte film çekme sürecinde yıllardır bastırılan kırgınlıklar ve geçmişin ağır yüküyle yüzleşmesini konu ediniyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo
Her Şey Ortada
Elizabeth Holmes, cezaevine girmesine otuz dört gün kala, kendisine şüpheyle yaklaşan bir film ekibinin her adımını kaydetmeye davet eder. Samimi bir portre olarak başlayan bu süreç, üç yıla yayılan, akıl almaz bir yolculuğa dönüşür.
Tür: Belgesel
Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim
Oyuncular: Elizabeth Holmes (II), Nathan Fielder, Lance Oppenheim
Çatlı 2
Film, Abdullah Çatlı'nın 1980 askeri darbesi sonrasındaki Avrupa yıllarına, Fransa'daki hapishane sürecine ve uluslararası operasyonlardaki rolüne odaklanıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Deniz Enyüksek
Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt
Kuzular Firarda: Gizemli Canavar
Film, Çiftçi'nin mahvettiği balkabağı tarlasını kurtarmak için çılgın bir bilim insanına dönüşen koyun Shaun'un, Çiftçi'nin kaybolması ve ormanda bir canavarın belirmesiyle çiftliği sürüklediği eğlenceli Cadılar Bayramı kaosunu anlatıyor.
Tür : Animasyon
Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker
Küçük Mamut
Film, binlerce yıllık uykusundan uyanan sevimli mamut yavrusu Pofuduk'un annesini bulmak için çıktığı macera dolu bir yolculuğu anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Alexander Voytinskiy
Nöbet
Hayat kurtaran bir doktor olmayı hayal eden Margot, ülkenin en rekabetçi acil servislerinden birinde çalışmaya hak kazanır. Ancak stajın yoğun temposuna ayak uydurmakta zorlanır. Karşısına çıkan genç hastaların alışılmadık belirtileri, mesleğe adım attığı bu döneme eşlik ederken, bedeninde yaşadığı değişimler de başa çıkması gereken bir soruna dönüşür.
Tür: Korku
Yönetmen: Marion Le Corroller
Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin
Bağlar, Kökler ve Tutkular
Film, bir mülteci teknesinin kaza yapmasının ardından hayatta kalmayı başaran üç farklı karakterin (Hazel, Hamza ve Khaled) yeniden hayata tutunma mücadelesini ve geçmişleriyle olan hesaplaşmalarını konu ediyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Sunay Terzioğlu
Oyuncular: Ushan Çakır, Hasibe Eren, Baran Can Eraslan
Zikr-i Cin
Eski arkadaşlar, lüks bir villada bir araya geldikleri gece telefonlarına gelen "Öldür ya da öl" talimatlarıyla geçmişlerindeki bir sırla bağlantılı ölümcül olayların hedefi olur.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Orçin
Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan
Salmokji: Karanlık Sular
Film, görüntülerde açıklanamayan bir figürün belirmesinin ardından ıssız bir baraj gölüne giden çekim ekibinin karşılaştığı doğaüstü olayları merkezine alıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Lee Sang Min
Oyuncular: Kim Hye-yoon, Lee Jong-Won, Kim Jun-han
Macera
Film, ailesinin katilinden intikam almak için çıktığı yolda anıların çalındığı karanlık bir diyara sürüklenen eski Umut İyesi Destan'ın, kişisel intikamı ile tüm halkı kurtaracak umudu yeniden seçmek arasında verdiği mücadeleyi konu ediyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Orhan Burak Acar