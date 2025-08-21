Sındırgı'daki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Bakanlık ve AFAD koordinesinde yürütülen incelemeler sonucunda evlerin hasar durumları mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. İtiraz etmek isteyen vatandaşlar, Sındırgı Hükümet Konağı'ndaki AFAD Başvuru Merkezi'ne başvurabilecek.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm evler tek tek incelendi.
Hasar tespit çalışmaları sonucunda oluşturulan listeler, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.
Vatandaşlar, evlerinin durumunu bu listelerden öğrenebilecek. Tespitlere itiraz etmek isteyenler ise Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD Başvuru Merkezi'ne müracaat edebilecek.
Başvurular bir üst kurul tarafından değerlendirilecek. Bir aylık askı sürecinin ardından binaların hasar durumları kesinleşecek.
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar." dedi.