Sındırgı'daki Depremde Yıkılan Binanın Enkazında İnceleme Başlatıldı

Sındırgı'daki Depremde Yıkılan Binanın Enkazında İnceleme Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan 3 katlı binanın enkazında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ekipleri karot numunesi aldı. Depremde yıkılan binadan kurtarılan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince karot numunesi alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.