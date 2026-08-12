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Sincan Hastanesi'nde ihale soruşturması

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım sürecine ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, alımın iptal edildiğini ve sürecin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım sürecine ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bir gazetede yayımlanan "Milyonluk ihale dosyasıyla oynadılar" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Habere konu Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım sürecinin iptal edildiği ve ihtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin sürecinin yeniden başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İhtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzce de süreç yakından takip edilmekte ve bilirkişi incelemesi yürütülmektedir. İdari soruşturma halen devam etmektedir."

Kaynak: AA
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