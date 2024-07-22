Birbirlerine bıçaklarla saldırdılar! Her ikisi de ağır yaralandı

Ankara'da aralarında anlaşmazlık olan taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişileri tedavisi devam ederken olaydan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler kaldı.

TARTIŞMA SIRASINDA KARŞILIKLI BIÇAKLARINI ÇEKTİLER

Olay, saat 10.00 sıralarında Plevne Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan Y.Ç.N. ve H.K. arasında cadde üzerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi de üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; olayda Y.Ç.N ve H.K. aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

"BELDEN YUKARISI KAN İÇİNDEYDİ"

Mahalle esnafından 74 yaşındaki Nihat Karabulut, "Ben gazete almaya gittim. Döndüğümde 2 kişi karşılıklı ellerinde bıçakla kavga ediyordu. 'Benim, senin, alırım' diye kavga ediyorlardı. İkisinin de belden yukarısı kan içindeydi. Sonra polis geldi" dedi.