Üye Girişi
Haberler

Sincan'da Eşiyle İlişkisi Olduğu Düşünülen Adamı Vuran Kişi Yakalandı

Sincan'da Eşiyle İlişkisi Olduğu Düşünülen Adamı Vuran Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde, eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı tabancayla vurarak öldüren Mehmet Emin Demir, güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Mehmet Emin Demir'in eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı bir süre takip etti. Demir, Yalaz'a otomobilinin koltuğundayken yaklaşarak tabancayla ateş etti. Ömer Yalaz otomobilinde hareketsiz kalırken, Mehmet Emin Demir ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ömer Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SALDIRGAN, TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demir'in park halindeki otomobile şapkasıyla gizlenerek yaklaştığı ve sürücü koltuğunda olan Yalaz'a tabancayla ateş etiği görüldü. Ayrıca Demir'in saldırı sonrası koşarak kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Mehmet Emin Demir'in bir taksiye binerek kaçmaya çalıştığı ancak taksicinin dikkati ve müdahalesi sayesinde polis noktasında etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındığı öğrenildi.

Mehmet Emin Demir emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.