Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi dünya basınında

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.

DÜNYA BASINI OĞAN'IN KARARINI NASIL GÖRDÜ?

Bu açıklama dünya basınında da kendine geniş yer bulurken CNN International, "Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü adayı Erdoğan'ı destekliyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

"ERDOĞAN AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"

New York Times ise haberinde "Oğan, Erdoğan'a kalan rakibine karşı ek bir destek sağladı. 20 yıldır Türk siyasetinin baskın figürü olan Erdoğan, galip gelecek beş yıl boyunca Türkiye'nin iç ve dış politikasını şekillendirecek olan ikinci turda avantajlı görünüyor." denildi.

"MİLLİYETÇİLER KİLİT OYUNCU HALİNE GELDİ"

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberinde de "Oğan, Pazartesi günü başkent Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı destekledi ve kampanyasının milliyetçileri Türk siyasetinde kilit oyuncular haline getirdiğini söyledi." ifadeleri yer aldı.

"OĞAN, GEREKÇE OLARAK MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU GÖSTERDİ"

İngiliz The Guardian ise kararı böyle gördü: "Analistler, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilme şansını artırdığını, çünkü seçmenlerin muhtemelen parçalanmış bir hükümetten kaçınmak için ona oy vereceğini söylüyor. Oğan, kararına gerekçe olarak Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu gösterdi."

Bazı analistler ise, Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasına rağmen, kendisine oy veren seçmenin çoğunun Tayyip Erdoğan'a küsmüş seçmeler olmasından dolayı bu seçmeler arasında bölünme olacağını bazılarının Erodğan'ı destekleyebileceğini bir kısmının ise Kılıçdaroğlu'na döneceğini bir kısmının ise oy kullanmamayı tercih edeceklerini söyledi.