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Sinan Ateş Cinayeti Şüphelilerinin Görüşmeleri Kayıt Altına Alındı

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Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen şüpheli Tolgahan Demirbaş ile tutuklu sanıklar Emre Yüksel ve Eray Özyağcı hakkında, görüşmelerinin kayıt altına alınması talebinde bulunulduğu ve mahkemenin de bunu kabul ettiği ortaya çıktı.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen şüpheli Tolgahan Demirbaş ile tutuklu sanıklar Emre Yüksel ve Eray Özyağcı hakkında, görüşmelerinin kayıt altına alınması talebinde bulunulduğu ve mahkemenin de bunu kabul ettiği ortaya çıktı.

Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı ile "Toplu Halde, İştirak Halinde, Tasarlayarak Kasten Öldürme suçuna yardım eden" sıfatıyla tutuklanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve şüphelilerden cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın görüşmelerinin kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

13 Nisan 2023'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin "Kasten öldürme' suçundan dolayı yapılan soruşturma kapsamında, tutuklu şüpheliler ile maktul arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumetin olmadığının değerlendirildiği, gelinen aşamada azmettiren şahıs veya şahısların tespit edilmediği, zira Ankara'ya hayatında ilk defa cinayet sebebiyle gelen şüpheli Eray Özyağcı ve diğer şüpheliler ile maktul arasında ise herhangi bir husumetin tespit edilmediği, bu itibarla olayın azmettiricisinin tutuklu şüpheli Eray Özyağcı ile irtibata geçme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunun, somut delillerin varlığının mevcut olduğunun ve şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu konuda başka suretle delil elde edilmesinin imkansız olduğu değerlendirildiğinden tutuklu şüpheli Eray Özyağcı'nın cezaevinde yapacağı açık ve kapalı görüşlerin CMK'nın 140. maddesi gereğince, şüphelininkapalı ve açık görüşlerdeki görüşmelerin kamera görüntüleri ve ses çözümleme tutanağı haline getirilmesi zarureti hasıl olmuştur" denilerek 3 hafta süreyle görüşmelerin kayıt altına alınmasına yönelik karar verdiği öğrenildi.

somut delillere dayanan kuvvetli şüphe

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ise "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten öldürme' suçundan dolayı yapılan soruşturma kapsamında 30/12/2022 günü meydana gelen Sinan Ateş öldürülmesi olayıyla ilgili olarak şüpheli şahısların konuyla ilgili olarak somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilmediğinden dosya kapsamı ile tespit tutanaklarının birlikte değerlendirilmesinde; şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphelerin varlığı görülmekle birlikte başka suretle delillerin elde edilmesinin imkanının bulunmaması nedeniyle iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin karar verilmesi kamu adına talep edilmiş olmakla; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik Büro'nun 19.01.2023 tarihli talebinin kabul" şeklinde karar verdiği ortaya çıktı.

Buna göre Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş'ın 2 ay süreyle iletişiminin dinlenmesi ve kayda alınması kararı verildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ayrıca Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel hakkında 3 hafta boyunca da kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınmasına izin verilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tolgahan Demirbaş Sinan Ateş Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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