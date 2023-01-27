Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan avukat S.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 18 oldu.
30 Aralık Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma iyiden iyide derinleşiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.