Sinaloa'da hapishane kavgasında 9 tutuklu ve 1 çocuk öldü, 16 tutuklu yaralandı

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MEKSİKO, 9 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde bulunan El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ile 1 çocuk ziyaretçi hayatını kaybetti.

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, yaralanan 16 tutuklunun tedavi görmek üzere hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sekreterlik, düzeni sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve durumun an itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre eyalet savcılığı olayı soruşturarak sorumluları belirlerken, sosyal hizmet görevlileri de olaydan etkilenenlerin ailelerini bilgilendiriyor.

Yetkililer, diğer tutukluların yaralanmadığını belirtirken, ziyaretler tedbir amaçlı askıya alındı.

Kaynak: Xinhua