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Sinaloa'da hapishane kavgasında 9 tutuklu ve 1 çocuk öldü, 16 tutuklu yaralandı

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Sinaloa'da hapishane kavgasında 9 tutuklu ve 1 çocuk öldü, 16 tutuklu yaralandı
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Sinaloa eyaletindeki El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi hayatını kaybetti. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği, yaralanan 16 tutuklunun hastaneye sevk edildiğini, ziyaretlerin tedbir amacıyla askıya alındığını bildirdi.

MEKSİKO, 9 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde bulunan El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ile 1 çocuk ziyaretçi hayatını kaybetti.

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, yaralanan 16 tutuklunun tedavi görmek üzere hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sekreterlik, düzeni sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve durumun an itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre eyalet savcılığı olayı soruşturarak sorumluları belirlerken, sosyal hizmet görevlileri de olaydan etkilenenlerin ailelerini bilgilendiriyor.

Yetkililer, diğer tutukluların yaralanmadığını belirtirken, ziyaretler tedbir amaçlı askıya alındı.

Kaynak: Xinhua
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