Şin-Bet, Arap partilerin 19 milletvekili çıkardığı seçimde dış müdahaleyi reddetti

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İsrail'de Filistinlileri temsil eden Arap partilerin seçimde elde ettiği başarının ardından soruşturma açılması talepleri üzerine İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), seçimlere dış müdahaleyle ilgili bilginin "herhangi bir parti ya da siyasi oluşumdan gelmediğini" savundu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin İsrail seçimlerinde tarihi başarı elde ederek İsrail Meclisine toplamda 19 milletvekili göndermesinin ardından İsrail'deki sağ siyasetçilerin "seçimlerin çalındığı" suçlamaları sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon ortağı aşırı sağcı partilerin, Arap seçmenlerin seçimlere katılımın artması için dışarıdan müdahale olduğu yönündeki suçlamaları üzerine İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin başvurduğu Şin-Bet yazılı açıklama yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Şin-Bet, seçimlere dış müdahaleyle ilgili bilgilerin "hiçbir partiden gelmediğini aksine teşkilat tarafından toplandığını" iddia ederek seçim sonuna kadar da Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg dışında bu bilgilerin hiç kimseyle paylaşılmadığını belirtti.

Netanyahu, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve ana muhalefet lideri Yair Lapid'in son 24 saatte "şüphelerle" ilgili bilgilendirildiğini aktaran Şin-Bet, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, tamamlandığında bulguların, "bu konuda karar vermeye yetkili tek merci" olan Seçim Komitesi Başkanı'na iletileceğini aktardı.

Şin-Bet, soruşturmanın "toplumun herhangi bir kesimini veya hukuki biçimde oy verenleri hedef almadığını" savundu.

İsrail'de seçimleri tarihi bir sonuçla tamamlayan Arap partiler, Netanyahu ve aşırı sağcıları, "Arap vatandaşlara karşı provokasyonla" suçlamıştı.

Başta Netanyahu'nun partisi Likud ve diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine "seçimlerin çalındığı, hile yapıldığı" iddialarını ortaya atmıştı.

Merkez Seçim Komitesi Genel Direktörü Dean Livneh, gün içinde yaptığı açıklamada, "seçimlerin hukuki biçimde gerçekleştiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA