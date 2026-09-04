CHP'li Şimşek şiddet iddiaları sonrası görevden istifa etti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında gündeme gelen kadına yönelik şiddet iddialarına ilişkin, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini belirterek, "Kafanızı eğmeyin. Kardeşiniz dimdiktir. Ben çok acılar gördüm. Merak etmeyin öldürmeyen acılar güçlendirir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında gündeme gelen şiddet iddialarına ilişkin partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İddiaları reddeden Şimşek, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Şimşek, CHP üyeliğini sürdüreceğini belirtti.

"BU DAVALAR SONUÇLANANA KADAR MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Şimşek, hakkında gündeme gelen şiddet iddiaları nedeniyle hukuki sürecin devam ettiğini dile getirerek, "Ben hep şuna inanıyorum. Benim irademin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır ve genel başkanının iradesi vardır. Mademki ortaya böyle dökülüp saçılan bir durum söz konusu. Mademki ben yargıya gitmişim yargıda davam var, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Parti üyeliğimi kağıt üzerinde değil altı oku birileri gibi rozet olarak taşımam. Ben altı oku yüreğimde taşırım. Bu davalar sonuçlanana kadar, parti üyeliğim ölene kadar kadim ve devam eder fakat Merkez Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımın şahsında bütün örgüt üyesi arkadaşlarıma duyurulur. Kafanızı eğmeyin. Kardeşiniz dimdiktir. Ben çok acılar gördüm. Merak etmeyin öldürmeyen acılar güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA