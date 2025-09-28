Haberler

Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

