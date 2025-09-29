Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: 8 Metruk Ev Hasar Gördü

Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, açıklamalarda bulundu.

Bölgede yürütülen tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Işın, "Öncelikle Kütahya'mıza, Simav ilçemize, Yemişçi öyümüze ve tüm köylerimize geçmiş olsun. Bugün 12.59 itibariyle 5.4 büyüklüğünde merkez üstü Yemişli olan köyümüzde deprem meydana geldi. O saatten itibaren hemen ilgili kurumlarımızın ekipleri sahaya indiler. Jandarmamız ve kaymakamlığımız üzerinden vatandaşlarımızla, köylerimizle irtibata geçerek, hasar olup olmadığı, can ve mal kaybının olup olmadığı yönünde tespitler yapılmaya başlandı. ve şunu çok memnuniyetle ve şükrederek ifade edeyim ki, 5.4 büyüklüğünde olan bu depremden dolayı herhangi can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Sadece merkez üstü Yemişli olan bu köyde 8 tane metruk evde hasar meydana gelmiştir. Kullanılmayan evler bunlar" dedi.

64 KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

Vali Işın, depremin ardından evlerinde çatlak oluştuğunu ifade eden 64 kişinin başvurusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ayrıca vatandaşlarımızdan da şu ana kadar 64 tane, 'Benim evimde çatlaklar vardır, hasar vardır' diye beyanatta bulunan, talepte bulunan vatandaşlarımız vardır. Biz 8 tane ayrı ekip kurduk. Bu ekipler hem Simav ve köylerinde hem Simav'a komşu olan ilçe köylerinde tarama yapmaktadırlar. Bunun neticesinde bize ifade edilen, talep edilen 64 evinde gerçekten depremden dolayı mı çatlaklar ya da hasarlar oluştuğu ya da daha önceden oluşmuş çatlaklar olup olmadığı konusunda inceleme yapacaklar, tespit yapacaklar. Ona göre, eğer depremden dolayı herhangi bir hasar meydana gelmişse, vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepleri yerine getirilecektir."

Merkez üssü olan Yemişli köyünde yaşlı ve engelliler için özel bir heyet kurulduğunu kaydeden Vali Işın, engelli vatandaşların Simav ilçe merkezinde misafir edileceğini ve diledikleri zaman evlerine dönebileceklerini de sözlerine ekledi.

DEPREME YAKALANANLAR KONUŞTU

Depreme köye dönüş yolunda yakalandığını ifade eden Salih Bozay (70), "Deprem anında evden çıktım, köye geliyordum. Tam depreme yakalandık, köprünün üstünde oturdum. Baya uzun sürdü. Depremden sonra hiçbir şey yapmadık. Evin önünde kaldık, eve dahi girmedik" dedi.

Köylülerden Abdullah Batmaz ise "Ben evde kanepenin üzerinde uzanıyordum. Bir sallanma oldu, oturdum başka hiçbir şey yapamadım. Geçtikten sonra evin önüne indim. Baya sürdü, en şiddetli bu sefer oldu. Geçen depremden çok fazla oldu. 6 veya 7 gibi geldi bana" diye konuştu.

Simav'da 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından onlarca artçı deprem de meydana geldi. Bölgede AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.