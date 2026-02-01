Haberler

Jandarmanın hassas burnu "Sima" her türlü afette görev başında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Sima, deprem, sel ve heyelan gibi afetlerde kaybolan kişileri bulma konusunda önemli bir rol oynuyor. 2018'den beri çeşitli doğal afete müdahale eden Sima, 2023 Kahramanmaraş depreminde 21, 2020 İzmir depreminde ise 8 kadavrayı tespit etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadavra tespit köpeği Sima, hassas burnuyla deprem, sel, çığ ve heyelan gibi afet bölgelerinde ekiplere yol göstererek çalışmalara ışık tutuyor.

Yaklaşık 8 yaşındaki Belçika Malinoisi (Belçika kurdu) cinsi olan Sima, suda ve karada ulaşılması en güç konumdaki cesetleri bulma yetenekleriyle jandarmaya hizmet ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 21, 2020'deki İzmir depreminde 8 kadavrayı bulan Sima, Malatya, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman gibi illerde 200'den fazla olaya müdahale etti.

Günün erken saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki eğitim alanında uzman yetiştiriciler eşliğinde günlük rutin eğitimini tamamlayan Sima, günün geri kalanını farklı konularda eğitilmiş hassas burunlu köpeklerle geçiriyor.

Kadavra Arama Köpek Eğitici ve Kullanıcı Jandarma Uzman Çavuş Fatih Algan, AA muhabirine, Sima'nın 2018'de doğduğunu ve çeşitli eğitimlerden geçtiğini söyledi.

Sima'nın birçok bölgede görev yaptığını aktaran Algan, şöyle konuştu:

"Sima karakteri gereği zeki, sadık ve oyuncudur. Köpeklerin koku alma duyuları insanlara göre 40 kat daha gelişmiştir. 2019'da Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır. Görev yaptığı süre zarfında başarılı görev icra etmiştir. 2024 Ağustos ayında Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmış olup görevlerine devam etmektedir. Kadavra köpeğimiz depremde, enkaz altında kalan, kaybolarak aranan şahsın, insanların yerini tespit etmek için kullanılmaktadır. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ta 21 vatandaşımızın cansız bedenine ait yerlerini tespit etmiştir. İzmir depreminde 8 kişi bulmuştur."

Her türlü afette görev başında

Altan, Sima'nın eğitimlerinin Jandarma Genel Komutanlığından gelen takvime ve uygulamalara göre yapıldığını belirtti.

Günlük olarak eğitimlere devam ettiklerini dile getiren Algan, şunları kaydetti:

"Kadavra arama köpeklerinin görevi doğal afetler, doğal olmayan afetler sonucu enkaz altında kalan ve adli vakalar ile kriminal olaylarda ölen, öldürülen şahısları aramak ve bulmak cansız insanların yerini tespit etmekdir. Kadavra arama köpeği hava iklim şartları, toprak altı yapısı gibi etkenler göz önüne alınarak koku çıkışının bulunduğu derinliklerde ve alanlarda enkaz ve çığ altında kalan cansız insanların yerini tespit eder."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
